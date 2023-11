Dopo le numerose polemiche seguite dal suo addio alla Rai e l’enorme successo delle prime puntate di Che tempo che fa trasmesse sul canale Nove, Fabio Fazio torna a far parlare di sé. Intervistato dal Fatto Quotidiano, il conduttore ha rivelato l’intenzione di voler lasciare per sempre la tv e ha infine svelato la data di tale evento.

Fazio: “Non credevo di poter arrivare a tali risultati”

Nel corso della lunghissima intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Fabio Fazio si è soffermato su moltissime tematiche, tra cui anche, la burrascosa fine del suo rapporto pluridecennale con la Rai. Argomento che scandaglia con una punta velata di amarezza. Poi si sofferma all’esperienza su Discovery: “Speravo di arrivare al 5-6% di share sul Nove. Mai avrei pensato a questi dati. Sarebbe stato presuntuoso o forse dilettantesco aspettarseli. Mi piacerebbe fare qualcosa di nuovo durante questi quattro anni di contratto”.

Fazio: “Sanremo? Ormai può solo Fiorello”

“Il successo di Che tempo che fa su Nove? C’è spazio per costruire fuori dai luoghi consueti. Nessun rancore verso la Rai”, aggiunge Fabio Fazio che però poi, verso la fine dell’intervista, spara la bomba. Il cronista gli domanda se ha intenzione di presentare il Festival di Sanremo nel 2025. “Dopo il trionfo di Amadeus, l’unico che può farlo è Fiorello. – replica deciso Fazio – Questi quattro anni nella nuova casa che mi ospita penso siano gli ultimi quattro anni della mia carriera e che sia difficilissimo tornare in Rai”.

