“Facebook e Instagram a pagamento”. Lo scoop del New York Times: “Cosa succederà in Europa”

Instagram e Facebook potrebbero presto diventare a pagamento in Europa? Detta così può sembrare una bufala o una provocazione, ma stando a quanto anticipato dal New York Times il futuro dei social potrebbe essere, almeno in parte, proprio questo. La testata americana ha citato come fonte tre persone “a conoscenza dei piani dell’azienda”, delle quali non sono stati fatti i nomi per tutelarne la privacy. I tre hanno anticipato il lancio di una versione delle popolari piattaforme priva di pubblicità in cambio, però, di una sottoscrizione che prevederà il pagamento di un piccolo abbonamento. (Continua a leggere dopo la foto)

Di fatto, all’interno del territorio Ue saranno introdotte versioni di Facebook e Instagram a pagamento ma senza pubblicità. Una scelta, quella di Meta, che accontenterebbe i piani normativi dell’Ue: gli utenti che pagheranno per l’abbonamento ai social non vedranno la pubblicità nelle app. (Continua a leggere dopo la foto)

Non si tratterebbe, però, soltanto di un tentativo di monetizzare. In questo modo, infatti, l’azienda di Zuckerberg allontanerebbe le preoccupazioni sulla privacy e altri controlli da parte delle autorità di regolamentazione della Ue, offrendo agli utenti un’alternativa ai servizi con le pubblicità che si basano sull’analisi dei dati delle persone. (Continua a leggere dopo la foto)

Meta, secondo il New York Times, continuerà in ogni caso anche a offrire versioni gratuite di Facebook e Instagram con annunci nella Ue. Non è però del tutto chiaro quanto costerebbero le versioni a pagamento.