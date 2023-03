Tragedia nella scuola Guarino di via Basile a Favara in provincia di Agrigento. Nel pomeriggio di martedì 21 marzo un ragazzino di 12 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre giocava a basket con i suoi coetanei nella palestra dell’istituto. Il giovane si è accasciato sul campo dopo aver accusato un forte dolore alla testa. Sul posto sono giunte dopo pochi minuti due ambulanze del 118. Ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. Ora la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte del 12enne.

Come appena accennato, dunque, il procuratore di Agrigento Salvatore Vella e la sostituta Giulia Sbocchia hanno aperto un fascicolo per cercare di chiarire le cause della morte del ragazzino di 12 anni, colpito da un malore improvviso mentre giocava a basket nella palestra della scuola di Favara dove è iscritto. Secondo i primi riscontri degli investigatori, ieri pomeriggio la palestra della scuola era stata affidata a un’associazione sportiva di pallacanestro giovanile.

I carabinieri titolari delle indagini hanno immediatamente acquisito la cartella clinica e i certificati di idoneità sportiva del 12enne colpito da malore improvviso e poi trasportato inutilmente all’ospedale San Giovanni di Dio. La procura di Agrigento ha anche disposto l’autopsia sul corpo del giovane. Si attendono ora i risultati per confrontarli con i certificati medici di idoneità sportiva che erano stati rilasciati. Comunque sia, al momento non risultano indagati.