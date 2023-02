Stroncata da un malore dopo aver mangiato sushi

La procura di Napoli ha sequestrato la salma di una donna di quarant’anni, morta lo scorso giovedì, 9 febbraio. Rossella Di Fuorti, questo il suo nome, era tornata intorno alle 15 dal ristorante cinese a Soccavo, nel Napoletano. Dopo circa un’ora si è sentita male ed è stata stroncata da un infarto. Al ristorante cinese aveva mangiato sushi per festeggiare il suo compleanno. Il corpo dovrà essere analizzato per stabilire se si sia trattato delle conseguenze di un’intossicazione alimentare.

Rossella Di Fuorti

Infarto dopo aver mangiato sushi, cos’è successo

Rossella Di Fuorti aveva voluto festeggiare il suo quarantesimo compleanno in un ristorante cinese di Soccavo, nel Napoletano. Dopo il pranzo, era tornata a casa, intorno alle 15. In meno di un’ora ha manifestato un malore e i famigliari hanno chiamato il 118. Gli operatori del soccorso, però, hanno potuto soltanto decretate la morte della donna, stroncata da un infarto. In seguito alla denuncia dei familiari, la procura di Napoli ha aperto l’inchiesta che accerterà le cause del decesso. Rossella Di Fuorti lascia due bambini.

