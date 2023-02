Accoltellato a Termini, è in gravi condizioni

Ne danno oggi notizia le forze dell’ordine. Un uomo di 46 anni, originario di Milano, si trovava a Roma dalla mattinata. In serata, dovendo rientrare, è stato raggiunto da tre cittadini nordafricani, che lo hanno accerchiato per un tentativo di rapina, accoltellandolo tre volte. L’uomo è ricoverato in gravissime condizioni. Gli autori del gesto sono stati arrestati.

>>>>>Arrestato l’accoltellatore della turista israeliana a Termini

Il quarantaseienne di Milano accoltellato domenica sera a Termini è in condizioni gravissime. È ricoverato all’ospedale “Umberto I”. Era a Roma da alcuni giorni perché aveva trovato lavoro. Gli autori della rapina violenta avevano ottenuto uno smartphone e venti euro. Gli hanno assestato tre coltellate al torace. Individuati dalla polizia, sono stati arrestati. Si tratta di un libico, un tunisino e un marocchino, di 40, 31 e 19 anni, tutti con precedenti penali di vario genere. La polizia ha impiegato due giorni per rintracciarli, analizzando i video delle telecamere di sicurezza della stazione.

