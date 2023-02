Addio Monica, lutto nel cinema italiano

Morta l’attrice Monica Carmen Comegna, aveva 43 anni. La donna era stata ricoverata in ospedale a Lanciano con la febbre alta, poi si è aggravata in poche ore ed è morta tragicamente a 43 anni. Monica Carmen Comegna era un’attrice abruzzese, mamma di una bambina piccola. Casoli, suo paese d’origine, è sotto choc per il decesso improvviso della donna.

Leggi anche: Saman Abbas, lo zio nega l’omicidio: “Era già morta”

Morta Carmen Comegna

Monica Carmen Comegna era molto riservata. L’attrice si teneva lontano dal gossip e non era presente sui social network. Ha debuttato tra la fine degli anni ’90 ed inizio anni 2000. Nel 1999 recitò nel film Terra Rossa di Giorgio Molteni nel ruolo di Cicca. Nel 2001 poi lavorò con Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli nel film ‘South Kensigton’ di Carlo Vanzina. Nel 2003 ebbe un ruolo in ‘Una famiglia per caso’, film trasmesso su Rai Uno, e in ‘L’altra donna’ con Alessio Boni e Anita Caprioli.

Monica Carmen Comegna morta improvvisamente

Secondo quanto riporta Chieti Today, il cuore di Monica Carmen Comegna ha smesso di battere la mattina di giovedì 2 febbraio all’ospedale Renzetti di Lanciano. La donna era stata ricoverata dopo aver avuto un malore improvviso mentre tornava a casa da un viaggio in treno. In ospedale aveva sofferto di febbre alta, ma i medici nonostante tutti i loro sforzi non sono riusciti a salvarla. L’attrice lascia la figlia Nina, il compagno Enrico, i genitori Donato e Rosanna e il fratello Mauro.

“Addio Monica, ricordo quando debuttasti con la fiction su Rai uno dove la prima puntata c’eri tu che parlavi di una ragazza di paese di provincia catapultata nella Roma capitale. Lavoravo alla Cometa allora. Ne parlavamo tra giovani. Non ti dimenticheremo. Ema”. Queste le parole di un amico e collega dell’attrice, Emanuele Garzarella, pubblicate su Facebook.

Leggi anche: Morta l’attrice che interpretò il personaggio di Mercoledì Addams