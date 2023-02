Giallo a Milano. Questa mattina una ragazza di 25 anni è stata ritrovata morta in un’università del capoluogo lombardo. Secondo le poche informazioni disponibili fino a questo momento, si tratterebbe dell’ateneo Iulm. E il corpo della giovane sarebbe stato rinvenuto nei bagni dell’ateneo che si trova nella zona meridionale della città. A quanto si apprende, gli inquirenti, che sono accorsi subito sul posto, in via Carlo Bo, sede della Iulm, non escludono che le cause del decesso possano essere state violente.

