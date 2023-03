Lo scrittore Federico Moccia ha annunciato su Facebook di essersi laureato su sé stesso. Argomento della tesi? “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo”. Insomma, Moccia ha usato sé stesso come argomento accademico. Sui social sono fioccati meme e critiche.

La copertina della tesi di Laurea di Federico Moccia

Federico Moccia si laurea con una tesi su sé stesso

L’autore Federico Moccia compirà 60 anni a luglio. Il suo libro più noto è “Tre metri sopra il cielo”, pubblicato la prima volta nel 1992 e arrivato alla notorietà quando è diventato una pellicola cinematografica. Il film è arrivato in sala nel 2004, per la regia di Luca Lucini, con protagonista l’astro nascente Riccardo Scamarcio.

Il post che Moccia ha affidato a Facebook. “Voglio condividere con voi questo mio risultato: mi sono laureato in lettere moderne! La cosa più bella è stato ringraziare l’autore che mi ha fatto innamorare della scrittura: Jack London con il suo romanzo Martin Eden. Io avevo 13 anni. E dopo tanto tempo l’ho ringraziato in un modo speciale, con la mia tesi: ‘Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo.’ E sono contento perché ho trovato dei professori speciali, hanno ascoltato la discussione della mia tesi divertendosi, vedendo le difficoltà di due scrittori che in tempi diversi parlavano d’amore e che all’inizio non hanno trovato una casa editrice e alla fine hanno incontrato il successo”.