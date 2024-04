Fedez, il noto rapper italiano, si è aperto per la prima volta dopo la sua separazione da Chiara Ferragni in un’intervista esclusiva a Belve, in onda questa sera alle ore 21.30. Tra momenti di commozione, ironia e irritazione, il rapper ha affrontato tutti gli argomenti che hanno segnato la sua vita in questo periodo tumultuoso.

Leggi anche: Fedez, chi è la sua assistente Eleonora Sesana che non lo molla mai

L’intervista ha toccato anche il cosiddetto “pandoro gate“, l’inchiesta che ha coinvolto Chiara Ferragni, e Fedez ha rivelato che la bufera mediatica ha influito anche sulla sua crisi matrimoniale. “Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì”, ha risposto il rapper.

Fagnani e le domande sulla separazione: si apre un vaso di Pandora

La giornalista, durante l’intervista, ha chiesto a Fedez quando è davvero finito il loro amore. Dopo un’iniziale esitazione, il rapper si è lasciato andare a una commovente confessione sulle molte ragioni che hanno portato alla fine del loro rapporto.

Affrontando l’argomento dei presunti tradimenti scoperti da Chiara, Fedez ha ammesso con un misto di sarcasmo e provocazione: “Ecco mi fai subito smettere di piangere. Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piacciono le donne. Così di punto in bianco?”.

Nel corso dell’intervista, Fedez ha parlato anche della sua adolescenza irrequieta e dei suoi trascorsi con la droga. Ha rivelato di aver tentato il suicidio a 18 anni, uno degli effetti delle droghe che assumeva.

Infine, il rapper ha affrontato il rapporto turbolento con la politica e ha parlato della sua separazione da Luis Sal, suo ex socio e amico, che lo ha segnato profondamente in questi mesi.