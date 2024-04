Tra i moltissimi spettatori di Rai2 che hanno seguito con passione l’intervista di Fedez a Belve c’era anche il mitico Adriano Celentano. Il Molleggiato ha deciso poi di uscire allo scoperto e commentare quanto visto in tv. Il cantante, che ha compiuto 86 anni, ha pubblicato un messaggio sul proprio account Instagram ufficiale, “Celentanoinesistente”, sottolineando di aver gradito i contenuti del talk show condotto da Francesca Fagnani. E lodando il rapper, alla prima intervista ufficiale dopo la dolorosa separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Celentano ha rivolto anche alla regina delle influencer un saluto, augurandosi che i due siano ancora in buoni rapporti: “Un abbraccio e un bacio a Chiara”.

Il messaggio di Celentano a Fedez

“Ciao Fedez! – ha scritto Celentano dopo aver assistito all’intervista – Mi sei piaciuto ieri sera! Sei stato forte!!! Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara!!! Adriano”. Un post apparso abbastanza a sorpresa, visto che il Molleggiato non è solitamente troppo attivo sui social. Ma che non ha sorpreso i follower più attenti: già in passato, infatti, il cantante aveva espresso solidarietà a Fedez in alcuni momenti complicati della sua vita e della sua carriera artistica.

Già nel 2021, infatti, Adriano Celentano aveva manifestato pubblicamente il suo appoggio a Fedez in occasione della denuncia fatta dal rapper nei giorni del concerto del Primo Maggio 2021, un gesto che all’epoca aveva fatto molto parlare. Nell’occasione, il rapper aveva lamentato un tentativo di censura ai suoi danni, incassando piena solidarietà e supporto da parte di Celentano.

