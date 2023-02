Il video di Fedez sui social: “Vi chiedo scusa per la balbuzie”

Dopo la crisi scoppiata a Sanremo, Fedez è praticamente sparito dai social, mentre Chiara Ferragni ha continuato a mostrarsi anche insieme ai loro due figli. In molti si sono convinti che l’atteggiamento del rapper sia la spia che qualcosa di grave è successo nella coppia. E il comportamento tenuto da Fedez nel giorno del suo ritorno sulla rete non contribuisce certo a chiarire la situazione. Il cantante è infatti apparso ieri in una diretta web su Youtube per presentare ‘Wolf, Storie che contano’, un nuovo podcast sull’educazione finanziaria. Ma si è messo inspiegabilmente a balbettare. I fan preoccupati per la sua balbuzie. E lui si scusa con un altro video.

La strana Balbuzie di Fedez

“Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria, siccome mi reputo un discreto imprenditore, per portare la mia esperienza e quella di terzi”, spiega Fedez durante la diretta web. Ma proprio durante quei momenti inizia ad essere colpito da balbuzie ed è costretto per questo a bere molta acqua per cercare di calmarsi e di far sparire l’ansia che in quel momento sembra assalirlo.

Non so cosa stia succedendo a #Fedez ma mi spezza il cuore vederlo così. Forza Fede, non sei da solo ❤️ @Fedez pic.twitter.com/rh67w2JoLd — Andy 🌞 (@andy49155157) February 24, 2023

“Spero di non balbettare come oggi, perché mi è partita la balbuzie”, prova poi a giustificarsi il marito di Chiara Ferragni chiedendo anche scusa ai suoi ascoltatori. Ma sui social i commenti dei fan sono preoccupati. “Ma che ha Federico alla bocca?”, domanda qualcuno. “È l’audio o sta per piangere?”, ironizza un altro. “Non ho capito se Fedez non ha studiato bene la parte e quindi non si ricorda quello che deve dire, oppure se ha qualche problema”, ci mette il carico un altro ancora. E poi: “Non sembra solo stanco, pare triste”.

Il marito di Chiara Ferragni si mette a balbettare

Oggi Fedez torna sui social con un video pubblicato su Twitter. “Vi chiedo scusa per la balbuzie, è un problema che ho da un po’ di tempo. Ci metto un po’ di tempo a formulare una frase”, spiega il rapper visibilmente in difficoltà. E i suoi fan non perdono tempo per dimostrargli tutto il loro affetto e la loro vicinanza. Anche se la preoccupazione per le sue condizioni per le sue condizioni di salute aumentano.

