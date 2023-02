La foto scoop su Fedez e Chiara Ferragni: nessuna crisi

Fedez e Chiara Ferragni in crisi dopo Sanremo. È questa la voce che circola insistentemente sui social da quando l’influencer milanese si è messa a discutere con il marito sul palco del Festival, subito dopo che il rapper si era reso protagonista di una esibizione molto spinta insieme al cantante Rosa Chemical. Da quel momento i gossip sulla loro presunta separazione, conditi anche da una misteriosa visita ad un avvocato, si sono sprecati sulla rete. Ora però ci pensa Alberto Dandolo a diradare la nebbia intorno ai Ferragnez pubblicando una fotografia che non lascia dubbi. Anche se qualcuno teme che si possa trattare di un incontro riguardante solo una questione di affari.

La fotografia di Dandolo a Fedez e Ferragni

Alberto Dandolo è riuscito a beccare Chiara Ferragni e Fedez mentre si trovavano in un noto ristorante milanese. Ed ha avuto anche il tempo e l’occasione di scattare una fotografia che li ritrae felici e sorridenti insieme. Dunque le voci di crisi tra i Ferragnez si sono rivelate del tutto infondate. O, almeno, così testimonia la fotografia di Dandolo fino a quando questa vicenda non subirà altri colpi di scena.

A preoccupare i fan per una possibile crisi erano state le fotografie scattate il giorno di San Valentino mentre Fedez e Chiara Ferragni entravano in una palazzina in centro a Milano dove ha il suo studio un noto avvocato milanese. “Le carte del divorzio sono già pronte”, ha scritto su Instagram un fan terrorizzato. Ma in realtà pare che il motivo della loro visita al legale sia legato a motivi professionali e non ad affari di cuore. Si vocifera infatti che Fedez e Chiara Ferragni siano andati a discutere con l’avvocato del contratto firmato con Prime per realizzare la seconda stagione di The Ferragnez.

Altra spia della possibile crisi è la gita fatta da Chiara Ferragni insieme ai figli in un agriturismo di Lenna, vicino Bergamo. L’influencer milanese ha pubblicato sui social alcuni scatti del viaggio dove era presente anche il padre di Fedez. Qualcuno ha interpretato questa presenza come il segno inequivocabile che tra i due va tutto bene. Altri invece pensano che la figura del nonno sia utile a far credere ai piccoli nipotini Leone e Vittoria che vada tutto bene. Ma ora la fotografia pubblicata da Alberto Dandolo infonde ottimismo nei numerosissimi fan della coppia.

