Fedez nuovamente al centro di una polemica. Che cosa c’entra il marito di Chiara Ferragni con l’editore Carlo De Benedetti? Secondo quanto riportato da alcune testate giornalistiche, il rapper ha sponsorizzato per le prossime festività di Pasqua le uova prodotte dall’azienda cremonese Walcor. Il ricavato dovrebbe andare alla Fondazione Tog di De Benedetti che si occupa di bambini con gravi patologie. Ma il punto è che i soldi incassati con le uova di Pasqua non andranno direttamente a Tog, che riceverà invece una cifra fissa già pattuita. Un po’ come era già successo a Natale alla Ferragni con i pandori Balocco.

Fedez e le uova di Pasqua Walcor

Come spiega la stessa azienda Walcor, quella sponsorizzata da Fedez è “una linea di uova di cioccolato finissimo, con incarto e sorpresa personalizzati. L’involucro esterno avrà uno sfondo nero con una fantasia pop molto colorata, rimandando direttamente al mondo dell’artista”. Nell’immagine che pubblicizza il prodotto di Pasqua appare anche una t-shirt con la scritta ‘Sosteniamo Tog’, “un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), nata alla fine del 2011”. Che ha per scopo la “riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale”.

La cifra devoluta alla Fondazione di De Benedetti

La cifra devoluta alla Fondazione di De Benedetti non è però stata resa pubblica perché si tratterebbe di un “dato sensibile”. Si tratta di una quota fissa e già stabilita da un accordo, e non sarà proporzionale alla vendita delle uova di Pasqua della Walcor. Inoltre Fedez ha ricevuto denaro dalla stessa azienda per consentire l’utilizzo della sua immagine e del suo nome sulle uova. Sarà poi la Fondazione Fedez E.T.S. a girare il denaro alla Fondazione Tog.

È la giornalista del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli a spiegare come sarebbero andate le cose. “Loro hanno pagato Fedez per la licenza (quindi per Fedez è un’operazione commerciale, da cui guadagna). – si legge – Fedez però ha imposto da contratto che loro donino anche una cifra alla sua fondazione benefica. Cifra che la sua fondazione poi donerà (in che percentuale?) a Tog di De Benedetti. Insomma, ricchi che donano a ricchi”.

