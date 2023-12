Fedez shock, furia mai vista dopo gli attacchi a Leone: “Vi spacco il c**o”

Fedez in una serie di Instagram storie ha espresso la sua indignazione, utilizzando parole pesanti e lanciando anche minacce a coloro che hanno preso di mira il suo bambino.

In un video indirizzato ai “conigli infami” dei social il rapper milanese è un fiume in piena: “Cari amici del Twitter calcio, lo so che vi state crogiolando perché pensate: ‘Ho augurato un tumore a un bambino di 5 anni, non possono farmi niente perché non costituisce reato’. Tranquilli, a me interessa solo sapere chi siete, il vostro nome e cognome”.

Fedez: “Vi spacco il cu**”

Fedez, visibilmente scosso e arrabbiato, ha deciso di sfogare la sua rabbia in modo deciso e senza mezzi termini: “Credete che non ci riesca? Ma io ve lo giuro sulle cose che ho più care nella mia vita: vi spacco il cu** ragazzi di mer*a, conigli infami che non siete altro. A presto. A me non interessa la denuncia, mi serve solo a sapere chi siete. Acceleriamo le cose? Ditemelo voi, venite sotto casa mia e augurate la morte a mio figlio. Mi vedete allo stadio, fate lo stesso. Volete sparare a mio figlio? Ditemelo in faccia da uomini quali siete, visto che io sono l’infame che vi ha denunciato. Accorciamo i tempi, abbiate i co**ioni: io sono qua“.

La situazione è diventata particolarmente intensa quando Fedez ha dichiarato di aver ricevuto auguri di morte per suo figlio Leone, e ha annunciato di aver sporto denuncia presso la polizia postale.

La vicenda continua a tenere alta l’attenzione dei media e dei fan di Fedez, mentre il rapper sembra intenzionato a fare chiarezza sulla situazione e a difendere la sua famiglia ad ogni costo. Resta da vedere come evolverà la situazione e se Fedez intraprenderà azioni legali contro coloro che hanno preso di mira suo figlio.

