Filippo Turetta domani, potrà vedere i funerali di Giulia in tv. Il 22enne difatti, all’interno della cella, possiede una tv come tutti i detenuti. E qualora domani pomeriggio volesse, nulla gli vieterebbe di seguire la messa in tv.

Dal carcere di Verona, sono trapelate diverse indiscrezioni tra cui il fatto che Filippo sia “un detenuto come gli altri, si rende conto di quello che ha fatto e che sta prendendo le misure con la realtà del carcere”.

Il 22enne è in cella con un detenuto di circa 60 anni, assurto a ruolo di “angelo custode”, che in accordo con la direzione, ha accettato di “seguirlo” per evitare che commetta gesti inconsulti.

Nel frattempo, questa mattina Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, i genitori di Filippo Turetta, si sono recati nel carcere di Verona e hanno incontrato Filippo dopo ben 21 giorni. Precedentemente, si erano rifiutati di vederlo. Intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 4 dicembre, il padre e la madre dell’assassino reo confesso di Giulia Cecchettin hanno superato il cancello dell’istituto penitenziario scaligero.

Leggi anche: Filippo Turetta: i 10 minuti in cui ha ucciso Giulia, le sue parole

Cosa hanno detto i genitori a Filippo Turetta

Non avevano con loro nessuna borsa, difatti, negli scorsi giorni, gli avevano già fatto recapitare scarpe, vestiti e altri oggetti. I due, fortemente provati, sono detti “impietriti” e spaventati da quanto sta accadendo al figlio ma non hanno alcuna intenzione di abbandonarlo.

Il personale del carcere di Verona ha provato a confortare i due coniugi: “Fatevi forza”. L’incontro con Filippo Turetta è durato circa un’ora in una sala per i colloqui. I tre si sono abbracciati e hanno anche pianto. Non si vedevano dall’11 novembre, il giorno dell’omicidio di Giulia. Nicola Turetta ed Elisabetta Martini se ne sono andati, ma no prima rivolgere alcune parole ai secondini: “Grazie per prendervi cura di nostro figlio”. Ora, tra visite e telefonate, i genitori potranno avere contatti con Filippo ogni due giorni, come previsto per tutti gli altri detenuti.