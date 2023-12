Spettacolo in lutto, la malattia ha ucciso Barbara in solo tre settimane

Mondo dello spettacolo in lutto, morta Barbara Paolone. Pescara in lutto. Manager teatrale e direttrice di produzione, Barbara è stata anche la devota moglie del noto cabarettista Vincenzo Olivieri. Sempre pronta a regalare un sorriso, la comunità pescarese l’ha pianta ieri, 3 dicembre. La sua vita è stata tragicamente interrotta all’età di 54 anni a causa di una malattia incurabile, diagnosticata soltanto tre settimane fa.

Barbara Paolone e Vincenzo Olivieri

Diplomata al liceo scientifico Leonardo Da Vinci e laureata in Economia e commercio all’Università D’Annunzio, Barbara Paolone ha dedicato la sua carriera professionale al supporto del marito, Vincenzo Olivieri, assistendolo in ogni aspetto comunicativo, tecnico e organizzativo degli spettacoli. Recentemente, lavorava anche per la Stefano Francioni Produzioni come direttrice di produzione, collaborando con celebri attori come Giorgio Pasotti, Edoardo Leo, Anna Foglietta e Lino Guanciale.

Tra i presenti ai suoi funerali c’erano rappresentanti della cultura, della politica, dello sport, dell’imprenditoria, del giornalismo e del sociale. Barbara era amata da tutti e si contraddistingueva per il suo carattere allegro, ottimista e affettuoso, sempre pronta a stabilire un rapporto empatico con chiunque incontrasse.