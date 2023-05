Serrato botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Fiorello. Il motivo dello scambio di battute tra il leader della Lega e lo showman è il Ponte sullo Stretto di Messina che l’attuale ministro dei Trasporti ha promesso verrà costruito entro pochi anni. Quella della costruzione del Ponte però è una promessa che i politici ripropongono ciclicamente senza mai prendere una decisione definitiva. Per questo il conduttore di VivaRai2 decide di affondare il colpo con la sua solita ironia. Ma la replica di Salvini è altrettanto decisa.

Leggi anche: Fazio lascia la Rai, interviene Fiorello: “Ecco cosa ne penso”

Ponte sullo Stretto: scontro tra Salvini e Fiorello

“Stiamo investendo su strade e ferrovie in Sicilia e in Calabria decine di miliardi di euro. – ha dichiarato qualche giorno fa Salvini parlando con i giornalisti a Firenze, in occasione dell’avvio dei lavori del passante e stazione Av – Fermare tutto per i tre chilometri che separano la Sicilia dal resto d’Italia è una follia, quindi il Ponte sullo Stretto non solo è un diritto dei siciliani, ma è qualcosa che l’Italia e l’Europa attendono da decenni. Sarà doveroso farlo perché gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo. A Dio piacendo, entro l’anno prossimo si parte con i lavori”. Promessa che però non convince Fiorello.

“Matteo te lo giuro. – ecco la provocatoria scommessa di Fiorello – Se davvero il Ponte sullo Stretto sarà pronto entro nove anni io farò come Paolantoni per lo scudetto del Napoli, lo attraverserò nudo, da Messina a Reggio Calabria, con solo una pentola davanti. Basta anche una tazzina. E camminerò ciondolando”. Tempo poche ore e Salvini replica sui suoi profili social pubblicando una fotografia del comico e commentando così: “Magari nudo no, ma in costume sicuramente, preparati”.