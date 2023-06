Commentatori sospesi da Sky, lo sfogo di Briatore: “Non puoi più dire che bel c*** a una ragazza”

A distanza di qualche giorno, non si placa ancora la bufera su due opinionisti di Sky dopo alcune battute sessiste pronunciate in diretta tv. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state alcune affermazioni giudicate irrispettose e volgari, pronunciate durante una diretta del post gara del Gran Premio di Spagna di Formula 1. I protagonisti di questa poco edificante vicenda si chiamano Davide Valsecchi, ex pilota lombardo ormai da anni a Sky Sport, commentatore ufficiale del Mondiale di Formula 1, e Matteo Bobbi. Le loro battute hanno messo a disagio anche la conduttrice di Sky Francesca Masolin. Ora i due si sono scusati. Ma troppo tardi perché sono stati sospesi. L’unico a difenderli è Flavio Briatore. Ma le sue parole fanno scalpore.

Flavio Briatore difende gli opinionisti sospesi da Sky

“Quando sono due ragazze a chiedermi un selfie non metto più le mani sui fianchi. – racconta Flavio Briatore a La Zanzara parlando del caso dei due commentatori sospesi da Sky – Metto il pugno perché non si sa mai, in questo periodo qua siamo terrorizzati. Dal punto di vista aziendale la sospensione ci può stare, perché la cosa ha avuto un effetto mediatico enorme, ma ci sono cose più serie di cui occuparsi”.

“Quei ragazzi sono rimasti traumatizzati da questo putiferio. – prosegue Flavio Briatore nel suo sfogo in difesa dei due sospesi da Sky – Mettiamoci nei loro panni, c’erano due nelle ragazze inquadrate e la storia finisce lì, in discoteca cosa dovremmo fare…stare zitti? Oggi non puoi più dire ‘guarda che bel c*** ha quella ragazza’, non puoi commentare che una ragazza è una bella ragazza, non puoi fare una battuta, non c’è più la libertà di fare una battuta”.