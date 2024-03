Giorni di apprensione per Flavio Briatore. L’imprenditore piemontese è stato da poco dimesso dal San Raffaele di Milano, dopo un intervento al cuore per un rarissimo tumore cardiaco benigno. Accanto a lui però c’è sempre Elisabetta Gregoraci. La sua ex compagna, nonostante i due siano separati da molto tempo, vuole far sentire tutto il suo affetto al padre di suo figlio.

Le parole toccanti di Elisabetta Gregoraci su Briatore

“In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento di recupero post operatorio. – scrive Elisabetta Gregoraci in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram – In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre, non mi hanno fatta muovere di qui”.

La showgirl pubblica anche una foto in cui appare insieme a Briatore in ospedale e commenta: “Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla famiglia. Si torna a casa”.

