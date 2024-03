Ci siamo. Dopo settimane di dubbi e incertezze, TvBlog ha annunciato in anteprima il cast definitivo della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In partenza a breve, in prima serata su Canale 5, il reality andrà in onda da lunedì 8 aprile, due settimane dopo la finale del Grande Fratello del 25 marzo. Confermata la presenza del ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, oltre ai già certi Joe Bastianich e Valentina Vezzali.

Leggi anche: Flavio Briatore operato di tumore, Elisabetta Gregoraci: “Non lo lascio solo”

Un’edizione all’insegna delle novità, con l’inedita conduzione di Vladimir Luxuria affiancata da Sonia Bruganelli e dal giornalista Dario Maltese, che vestirà per la prima volta i panni di opinionista in studio. Sorprese anche per quanto riguarda l’inviata: a raccontarci le avventure dei naufraghi dall’Honduras sarà Elenoire Casalegno.



Il cast dell’Isola dei Famosi 2024 è ufficiale. In Honduras sbarcheranno 13 naufraghi decisi a vincere e a dare il meglio di sé dimostrando chi sono tra le mille difficoltà presentate dall’isola. I concorrenti del reality show più duro di sempre sono: Valentina Vezzali, Maitè Yanes, Selen, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello, Marina Suma, Edoardo Franco, Aras Senol, Joe Bastianich, Artur Dainese, Edoardo Stoppa e Samuel Peron.

La conduzione di Vladimir Luxuria

“Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene” con queste parole, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato a febbraio scorso il cambio di conduzione all’Isola dei Famosi. Tuttavia, l’amministratore delegato di Mediaset aveva anche precisato che “Ilary Blasi resta un volto di Canale 5”. Per lei, quindi, si starebbe già pensando alla conduzione di Battiti Live: “Stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull’intrattenimento puro – aveva spiegato l’ad – Se il progetto decolla, questa estate Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.

Poi, a proposito della nuova edizione del reality honduregno, Pier Silvio Berlusconi aveva spiegato: “C’è la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro”. È naturalmente anche per questo che si è optato per Vladimir Luxuria, espertissima del reality. E ancora, aveva aggiunto: “È una bellissima storia, una sfida che speriamo di lavorare bene insieme. Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento”.