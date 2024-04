Si chiamava Flavio Benedetti, era un ragazzo di soli 21 anni, ed è stato trovato morto nel suo appartamento che aveva preso in affitto qualche mese fa a Roma. Secondo quanto si apprende, il giovane sarebbe deceduto a seguito di un malore improvviso. Notizia che getta nello sconforto tutta la comunità di Campello sul Clitunno, paese in cui era nato e cresciuto e dove risiede ancora la sua famiglia.

Leggi anche: Mauro D’Attis muore per un malore improvviso davanti alla fidanzata il giorno di Pasqua: aveva 28 anni

Come è stato trovato Flavio Benedetti

A ritrovare riverso nel suo letto il corpo senza vita di Flavio Benedetti è stato il suo coinquilino nel pomeriggio di venerdì scorso. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sembra comunque che il malore improvviso che ha stroncato la vita di Flavio fosse legato ad una patologia cronica che si era già manifestata in passato. Il suo corpo comunque non è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Quindi non dovrebbe essere svolta alcuna autopsia. La famiglia di Flavio è in attesa di ricevere indicazioni per riportare il suo corpo a casa.

Nel settembre dello scorso anno, la famiglia di Flavio Benedetti era già stata colpita da un’altra tragedia. Il nonno Raniero, fondatore dello storico albergo e ristorante che porta il suo nome, fu infatti investito e ucciso da un’auto lungo la vecchia via Flaminia, mentre attraversava la strada vicino alle Fonti del Clitunno.

Leggi anche: Malore in pista, non ce l’ha fatta il giovane sciatore di 16 anni: è morto in ospedale a Torino