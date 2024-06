Morti improvvise, cosa emerge dalle autopsie: ecco l’ultimo studio. Cosa hanno scoperto

Una revisione sistematica intitolata “A Systematic REVIEW of Autopsy findings in deaths after COVID-19 vaccination” ha suscitato un notevole interesse e preoccupazione. Firmata da un team di esperti, tra cui Nicolas Hulscher, Paul E. Alexander, Richard Amerling, Heather Gessling, Roger Hodkinson, William Makis, Harvey A. Risch, Mark Trozzi e Peter A. McCullough, lo studio ha evidenziato una correlazione significativa tra i vaccini Covid a mRNA e numerosi casi di morti improvvise.

Leggi anche: Flavio morto a 21 anni per un malore improvviso: lo ha trovato il coinquilino

Correlazione tra Vaccino e Morte nel 73,9% dei Casi

I ricercatori hanno condotto un’analisi approfondita dei database di PubMed, ScienceDirect e altre fonti, esaminando i dati autoptici e necroscopici pubblicati fino a maggio 2023. Secondo i risultati, il vaccino Covid a mRNA è correlato a morte nel 73,9% dei decessi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino. Le principali cause di morte post-vaccino Covid includono embolia polmonare, miocardite e sindrome da trombocitopenia trombotica immunitaria (VITT).

Obiettivi dello Studio

Lo studio si propone di esaminare criticamente i dati autoptici e necroscopici per comprendere i meccanismi patofisiologici alla base delle reazioni avverse da vaccino Covid, valutando così i rischi e i benefici delle vaccinazioni.

Meccanismi di Danno e Cause di Morte

Secondo quanto riportato dallo studio pubblicato su Science Direct e ripreso da L’Indipendente, il vaccino Covid a mRNA “è stato direttamente la causa o ha contribuito in modo significativo al 73,9% dei decessi“. I ricercatori hanno evidenziato preoccupazioni riguardo i possibili meccanismi di danno, tra cui la distribuzione sistemica di nanoparticelle lipidiche (LNP) e di mRNA, il danno tissutale associato alla proteina Spike, la trombogenicità, la disfunzione del sistema immunitario e la cancerogenicità.

Analisi dei Dati

I ricercatori hanno cercato su PubMed e ScienceDirect tutti i rapporti autoptici e necroptici pubblicati fino al 18 maggio 2023 relativi alla vaccinazione Covid-19. Tre medici hanno esaminato in modo indipendente ciascun caso per stabilire se la vaccinazione fosse la causa diretta o avesse contribuito in modo significativo alla morte.

Principali Organi Colpiti

Il sistema di organi più implicato nei casi di morte post-vaccino è stato quello cardiovascolare (49%), seguito da quello ematologico (17%), respiratorio (11%) e multiorgano (7%). In 21 casi, tre o più apparati sono stati colpiti. Il tempo medio dalla vaccinazione alla morte è stato di 14,3 giorni, con la maggior parte dei decessi avvenuti entro una settimana dall’ultima somministrazione del vaccino.

Cause Primarie di Morte

Un totale di 240 decessi (73,9%) sono stati giudicati come direttamente dovuti o significativamente influenzati dalla vaccinazione Covid-19. Le cause primarie di morte includono morte cardiaca improvvisa (35%), embolia polmonare (12,5%), infarto miocardico (12%), VITT (7,9%), miocardite (7,1%), sindrome infiammatoria multisistemica (4,6%) ed emorragia cerebrale (3,8%). In conclusione, questo studio solleva questioni cruciali riguardo la sicurezza dei vaccini Covid a mRNA e sottolinea l’importanza di ulteriori ricerche per comprendere appieno i rischi associati alla vaccinazione.