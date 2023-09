Nuovo caso di violenza tra giovani. Stavolta accade a Foggia, in Puglia, dove un ragazzo di 19anni ne ha accoltellato uno di 17, lasciandolo riverso a terra in strada in gravissime condizioni. A lasciare di sasso è anche il fatto che l’autore dell’accoltellamento subito dopo abbia girato un video in diretta sui social per spiegare quanto appena accaduto.

Inquirenti e opinione pubblica sono sgomenti dopo che il giovane autore dell’accoltellamento di Foggia, avvenuto nella centralissima via Mele vicino alla prefettura, ha deciso di postare un video sui social. Il 19enne racconta nel video di essere stato attirato in un vicolo da un gruppo di coetanei e di essere stato aggredito. Il ragazzo ammette anche però di essersi recato armato di coltello a quell’appuntamento.

La vittima dell’accoltellamento è stata subito trasportata in codice rosso agli Ospedali Riuniti di Foggia. Le sue condizioni sono gravi ma ci sono speranze di salvargli la vita. Intanto gli inquirenti indagano sulla dinamica dell’accaduto, cercando di ricostruire anche il movente dell’aggressione.

