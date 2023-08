Foggia vive ore di sgomento e dolore in seguito all’omicidio di Francesca Marasco, la titolare 72enne di una tabaccheria situata in via Marchese De Rosa. Il tragico episodio è avvenuto nella sua attività commerciale.



La scoperta del corpo è stata fatta da un cliente, che entrando nell’esercizio ha trovato la donna in una pozza di sangue, vittima di diverse coltellate. Immediatamente, ha dato l’allarme.



Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno effettuato i primi rilievi, riuscendo a recuperare, a breve distanza dalla tabaccheria, il coltello che molto probabilmente è stato utilizzato per commettere il delitto. Il ritrovamento dell’arma lascia supporre che sia stato abbandonato dall’assassino nel corso della sua fuga.



Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella di una rapina finita tragicamente è considerata tra le più probabili.



Francesca Marasco era una donna non sposata. Proprio questa mattina aveva riaperto la sua attività dopo la pausa estiva, pronta ad accogliere nuovamente i suoi clienti.



Il tragico evento ha fatto tornare alla mente degli abitanti di Foggia l’omicidio di Francesco Traiano, avvenuto nel 2021. Anche lui era titolare di un bar tabacchi nella città e fu brutalmente ucciso per appena 100 euro.