Ennesimo allarme alimentare scattato in Italia. Mercoledì 27 marzo, il ministero della Salute ha diffuso sul proprio sito internet diversi nuovi avvisi di richiamo, nella sezione dedicata ai ritiri alimentari. I prodotti segnalati stavolta sono tre, tutti della stessa azienda, venduti come formaggio vegetale. Il motivo del ritiro dal mercato è presenza di allergeni non dichiarati in etichetta.

Leggi anche: Barrette Multicereali ritirate dal commercio per presenza di infestanti: avviso del Ministero

I lotti ritirati dal commercio

Il primo dei tre prodotti è venduto in confezioni da 150 grammi e con denominazione Mezzarè a marchio ‘Fermaggio’. Il nome del produttore è Rondina’s food srls con sede in via dell’Artigianato 3, 00033, Cave, in provincia di Roma. I lotti sottoposti a richiamo sono L0000882, L0000893, L0000893D, L0000901, L0000901D, L0000909, L0000919, L0000927, L0000927D, L0000933, L0000933, L0000942, L0000945, L0000947, L0000949, L0000958, L0000958D.

Lo stesso marchio e lo stesso produttore presentano anche gli altri prodotti sottoposti a richiamo alimentare. Il secondo è Straccella, venduto in confezione da 140 grammi. I lotti ritirati sono L0000911, L0000921, L0000930, L0000944, L0000951, L0000960. L’ultimo prodotto è l’Affumicata, venduto in confezioni da 150 grammi. I lotti ritirati sono L0000882, L0000893, L0000893D, L0000901, L0000901D, L0000909, L0000919, L0000927, L0000927D, L0000933, L0000933, L0000942, L0000945, L0000947, L0000949, L0000958, L0000958D.

Come appena accennato, il motivo del ritiro dei tre prodotti è la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. In modo particolare, si tratta di sesamo e senape. Il consiglio che il ministero della Salute rivolge ai consumatori allergici a questi due allergeni è quello di non consumare assolutamente i prodotti oggetto dei tre ritiri e di riportarli presso il punto vendita dove sono stati acquistati per la sostituzione o il rimborso.

Leggi anche: Patatine Chips ritirate dal commercio, il ministero della Salute: “Rischio chimico”