Forte scossa di terremoto. Sentita anche a Napoli. Gente in strada Cronaca

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito Napoli alle 22.08 di ieri sera, causando preoccupazione tra i residenti. Molti napoletani, spaventati dall’evento sismico, si sono riversati in strada in cerca di sicurezza. Il terremoto è stato avvertito distintamente in diverse aree della città: dalla zona collinare del Vomero al lungomare, passando per Posillipo e arrivando alle aree centrali vicino a piazza del Plebiscito. La situazione ai Campi Flegrei continua dunque a preoccupare. Alle 4 di notte si è infatti registrata una nuova scossa da 2.2.

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei Al momento, fortunatamente, non sono state segnalate vittime o danni significativi alle strutture. Tuttavia, le autorità locali e i servizi di emergenza sono in allerta e monitorano la situazione da vicino. Nella zona dell'epicentro del terremoto si registra però la caduta di alcuni calcinacci, soprattutto nell'area di Agnano. L'epicentro del sisma è stato localizzato nei Campi Flegrei, una zona notoriamente attiva dal punto di vista vulcanico e sismico. Secondo le informazioni fornite dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è avvenuta alle 22.08 e ha avuto una profondità di soli 3 chilometri. Gli esperti dell'Istituto stanno ora analizzando i dati per comprendere meglio la natura di questo terremoto e valutare eventuali rischi futuri. Nel frattempo, si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni delle autorità e di rimanere in luoghi sicuri.

Intanto il Comune di Pozzuoli, il paese più vicino all’epicentro del terremoto (5 km), ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un avviso in cui si invita la popolazione a segnalare eventuali “danni o disagi” al comando della Polizia municipale. Nel comunicato si spiega che “l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare” di 4, con variazioni in più o in meno di 0.3.

