Dopo Napoli la terra continua a tremare al Sud: due scosse di terremoto a Catanzaro e Reggio Calabria Cronaca

La paura si diffonde non solo a Napoli e provincia dopo l’ennesima forte scossa di terremoto registrata nella zona dei Campi Flegrei la notte scorsa. Stavolta la terra si è messa a tremare anche più a sud, precisamente in Calabria. Due le scosse di terremoto avvertite distintamente dalla popolazione qualche ora fa. La prima in provincia di Catanzaro. La seconda in quella di Reggio Calabria.

Scendendo nei dettagli delle due scosse di terremoto verificatesi nelle scorse ore in Calabria, la prima è stata registrata dall'Istituto di geofisica e vulcanologia intorno alle ore 6.30 in provincia di Catanzaro. La scossa è stata di magnitudo 3.2, con una profondità di 24 chilometri e con epicentro localizzato ad Amato. Oltre a Catanzaro e Vibo Valentia, gli altri Comuni dove si è avvertita di più sono Pianopoli, Miglierina, Feroleto Antico e Marcellinara. Come accennato, però, quella in provincia di Catanzaro non è stata l'unica scossa di terremoto avvertita in Calabria. A tremare è stata anche la terra nel Comune di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria. Il sisma, di magnitudo 3.1, è avvenuto alle 7.11 di questa mattina ad una profondità di 14,5 chilometri.

Al momento fortunatamente non si registrano danni a cose o persone dopo il doppio terremoto in Calabria. Ma la paura è stata tanta e l’allerta resta dunque alta. Così come non accenna ad allentarsi la tensione nella zona dei Campi Flegrei, vicino Napoli, dove poco dopo le 10 di sera di ieri, un’altra potente scossa ha fatto tremare i muri delle case, facendo crollare diversi cornicioni e costringendo moltissime persone a passare la notte all’aperto per paura di altre scosse ancora più forti. Un terremoto così forte, 4.2 di magnitudo, non si registrava infatti in quella zona da circa 40 anni. Proprio per questo le autorità stanno mettendo a punto dei piani di evacuazione per i cittadini.

