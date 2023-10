Terremoto Campi Flegrei: ecco il piano per l’evacuazione

Il decreto che dovrà fare fronte all’emergenza rappresentata dalle continue scosse di terremoto ai Campi Flegrei è pronto. Il Consiglio dei ministri dovrebbe approvarlo a breve. Il governo guidato da Giorgia Meloni è molto preoccupato dalla situazione. Per questo ha messo a punto un piano da attuare nell’eventualità di una possibile evacuazione della popolazione in caso di bradisismo, cioè di un abbassamento o un innalzamento del livello del suolo correlato al vulcanismo.

Pronto il piano di evacuazione dei Campi Flegrei

Il piano di evacuazione della zona dei Campi Flegrei in caso di terremoti ancora più forti di quelli già registrati nei giorni scorsi, prevede tra le altre cose di potenziare gli strumenti a disposizione della Protezione Civile. Bisognerà inoltre individuare con facilità le strutture e gli immobili più vulnerabili, in modo tale da poter intervenire con tempestività. Importante per il governo Meloni anche il ruolo delle comunicazioni che dovranno essere il più rapide possibile ed includere gli istituti scolastici.

“Il decreto va nella direzione giusta dal punto di vista delle scelte che vengono fatte e sono le misure che avevo proposto quando ho incontrato il ministro Musumeci, la Protezione civile e tutti i soggetti che hanno responsabilità nel settore. – dichiara il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parlando del piano di evacuazione dei Campi Flegrei – Adesso il tema è la gestione: dobbiamo gestire con grande responsabilità il momento e senza allarmismo altrimenti i danni che possono arrivare possono essere ancora più grandi di quelli del bradisismo. Quando le cose non si gestiscono con responsabilità, si hanno grandi danni. Questo è il momento della responsabilità, della competenza e della trasparenza”.