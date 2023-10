I continui terremoti che si susseguono ormai da mesi non vogliono proprio dare pace alla zona dei Campi Flegrei vicino Napoli. La terra ha tremato ancora anche nel corso della notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre. I sismografi hanno infatti registrato 13 scosse di terremoto, 12 delle quali nel giro di pochi minuti. La più forte è stata quella delle 6, di magnitudo 2.2, ad una profondità stimata di 2.7 chilometri. Insomma, un nuovo sciame sismico di cui non si conosce ancora il possibile sviluppo.

Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei: ecco il piano per l’evacuazione

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei

Oltre alla scossa di terremoto più forte, che è stata di magnitudo 2.2, le altre scosse che hanno dato vita all’ultimo sciame sismico, tutte localizzate nella stessa area dei Campi Flegrei, hanno avuto una magnitudo variabile tra 0.2 e 2.0,a una profondità tra 0.3 km e 2.4 km.

Come appena detto, le 12 scosse consecutive che si sono succedute a quella più forte registrata alle ore 6, fanno parte di uno stesso sciame sismico che si è sviluppato nel giro di appena sette minuti. La prima scossa è stata registrata alle 5.58 (magnitudo 0.8, profondità 2.4 km), l’ultima alle 6.05 (magnitudo 1.0, profondità 1.8 km). Al momento fortunatamente non si registrano danni a cose o a persone. Ma il Comune di Pozzuoli ha comunque deciso di inviare una comunicazione ai residenti della zona con un post sulla pagina ufficiale Facebook.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 05:58 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. – si legge nel post del Comune di Pozzuoli che avverte del nuovo sciame sismico – All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 (5 localizzati) e magnitudo massima Md=2.2±0.3Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400”.

Leggi anche: Non solo Campi Flegrei, l’Italia trema ancora