Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella mattina del 22 marzo 2024 in mare, di fronte alla costa del Salento. Il sisma, di magnitudo 4.6, si è verificato alle 6:20 nel Mar Ionio, tra Puglia e Grecia, ed è stato avvertito dalla popolazione della zona. Già in mattinata, infatti, tanti utenti avevano iniziato a segnalare di aver sentito la terra tremare di colpo, chiedendo attraverso i social se qualcun altro avesse percepito a sua volta la scossa. Tante le conferme subito arrivate, a testimonianza di quanto accaduto, anche se per fortuna nessuno dei residenti nella zona interessata ha parlato di danni o conseguenze di altro tipo.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 64 chilometri di profondità ed epicentro a circa 50 chilometri dall’isola greca di Corfu. Non si segnalano danni a persone o cose: tutto si è risolto soltanto con qualche attimo di paura, con le autorità che hanno subito rassicurato la popolazione sulla totale assenza di pericolo.

