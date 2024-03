Un fortissimo terremoto di magnitudo 5.4 sulla scala Richter ha colpito la regione al confine tra Afghanistan e Pakistan, come confermato dall’United States Geological Survey (USGS). La scossa tellurica è stata registrata a circa 67 chilometri a nord-est della città pachistana di Nushki, un’area che conta una popolazione di circa 27.600 persone. Importante ora monitorare attentamente l’evoluzione della situazione data la densità abitativa dell’area interessata.

Scossa avvertita anche molto lontano

L’epicentro del sisma è stato individuato in una zona relativamente poco profonda, a soli 10 chilometri sotto la superficie terrestre, dettaglio che potrebbe aver influito sulla percezione della scossa da parte della popolazione locale. Nonostante la rilevanza della magnitudo, al momento non sono state segnalate informazioni relative a danni a persone o infrastrutture, ma le autorità sono in stato di allerta per valutare gli eventuali impatti del sisma e per fornire assistenza dove necessario.

Il terremoto ha suscitato preoccupazione tra la popolazione delle aree colpite, con molti che ricordano i devastanti terremoti che in passato hanno interessato sia l’Afghanistan che il Pakistan, causando perdite di vite umane e danni significativi a edifici e infrastrutture. La regione è nota per la sua attività sismica, data la presenza di importanti faglie geologiche.

Le autorità locali e le organizzazioni internazionali stanno monitorando la situazione da vicino, pronte a intervenire in caso di necessità. Squadre di soccorso sono state messe in stato di allerta e sono pronte a essere dispiegate nelle aree più colpite per valutare la situazione e fornire assistenza immediata.

In questi momenti, la solidarietà e il supporto reciproco diventano essenziali per affrontare le conseguenze di eventi naturali così imprevedibili. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, pronta a offrire supporto e aiuto alle popolazioni interessate. La resilienza delle comunità colpite e l’efficacia delle misure di risposta saranno fondamentali nei prossimi giorni, mentre si continua a valutare l’impatto del sisma e si lavora per garantire la sicurezza di tutti i residenti nelle aree interessate.

