Foto e annuncio hot di Arisa, Madame risponde e le due cantanti…

Arisa e Madame, botta e risposta su Instagram. Ha animato l’ultima torrida giornata d’estata in Italia, l’annuncio hot su Instagram di Rosalba Pippa, in arte Arisa. Con alcune foto eloquenti ha pubblicato un annuncio sui generis in cerca di marito. Tra le numerose reazioni di vip da spunta blu, compare anche un succinto “ti amo” di Francesca Calearo, in arte Madame. Piccata la reazione dell’esperta cantante campana, 41 anni, “ti cerco da mesi, strano modo di amare”. Sembrava finita lì, ma la ventunenne collega toscana le ha risposto, complice anche il numero esagerato di reazioni al commento. “Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante! Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti”. Il forum cui allude Madame è quello di Assago, dove si esibirà a ottobre. Vedremo, dunque, se nel frattempo Arisa avrà trovato un compagno o si presenterà a cena da sola.

Botta e risposta tra Arisa e Madame su Instagram

Scintille social tra Arisa e Madame, botta e risposta su Instagram. Tutto è iniziato con la proposta sui generis di Arisa, che dal Salento, dove ha partecipato alla celebre Notte della Taranta di Melpignano, in provincia di Lecce, pubblica alcune foto completamente senza veli per “cercare marito”.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”. Inizia così il post di Arisa su Instagram. Il post è accompagnato da una foto della cantante completamente nuda. “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico – prosegue – Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.