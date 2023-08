Bimba caduta, ora si indaga sui genitori…

>>>>> Caso Saman, il Pakistan ha deciso sull’estradizione del padre

L’incidente avvenuto in via Nizza, dove la piccola Frida di soli 4 anni è precipitata dal quinto piano di casa sua per ben 15 metri e che è stata miracolosamente salvata grazie all’intervento tempestivo di Mattia Aguzzi, 37enne impiegato di banca e assiduo frequentatore di palestra, potrebbe avere delle ripercussioni giudiziarie. Potrebbero essere coinvolti nella vicenda giudiziaria i genitori della piccola.

Le forze dell’ordine di Torino hanno infatti inviato un dettagliato resoconto degli eventi sia alla procura ordinaria di corso Vittorio Emanuele che a quella per i minori. L’incidente avvenuto alle 10.50 del sabato scorso avrebbe avuto un esito tragico se non fosse stato per Aguzzi che, in compagnia della sua fidanzata, si trovava lì per un semplice acquisto al fornaio. Le notizie sulla salute della bambina, fornite dall’ospedale Regina Margherita, sono incoraggianti: Frida sta bene, è serena e guarda i cartoni animati in televisione.

Tuttavia, le segnalazioni inviate alle autorità giudiziarie potrebbero portare a sviluppi giuridici. La procura per i minorenni, infatti, sembra aver già avuto a che fare in passato con la famiglia di Frida, su basi che riguarderebbero una presunta “limitatezza culturale” dei genitori e una possibile negligenza nei confronti della bambina. Le conseguenze potrebbero portare a una proposta di limitazione della responsabilità genitoriale, benché non sia una certezza.

D’altra parte, anche la procura ordinaria ha ricevuto la segnalazione dei carabinieri e sarà compito dei magistrati decidere se vi siano le condizioni per procedere penalmente contro i genitori di Frida o se classificare l’incidente come un semplice infortunio domestico con un esito fortunato. La situazione sarà monitorata e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.

