Saman, il Pakistan ha deciso: oggi l’udienza

Saman, il Pakistan estrada il padre Shabbar. Come riporta l’Ansa, il ministro degli Interni pakistano ha concesso l’estradizione di Shabbar Abbas. L’uomo è il principale accusato dell’omicidio della figlia Saman, avvenuto a Novellara nell’aprile 2021. Un funzionario del Ministero dell’Interno pakistano ha confermato che Shabbar sarà “portato in Italia con un aereo charter”. Nel tentativo di bloccare l’estradizione, l’avvocato di Abbas ha presentato un ricorso all’Alta corte, l’udienza è fissata per oggi.

>>>>> Michelle Causo, crollano le bugie del suo assassino

Shabbar Abbas individuato in Pakistan, a destra la giovane vittima, Saman

Il Pakistan estrada Shabbar Abbas, padre di Saman

Caso Saman, il Pakistan estrada Shabbar Abbas. Si tratta del padre di Saman, l’adolescente di 18 anni morta a Novellara. L’uomo è accusato dalla Procura di Reggio Emilia di essere stato coinvolto nel suo omicidio insieme ad altri quattro familiari. A luglio il giudice si era detto favorevole all’estradizione, respingendo la richiesta di rilascio temporaneo su cauzione e scongiurando ulteriori fughe. L’Alta Corte di Islamabad dovrà decidere sull’impugnazione dell’estradizione da parte della difesa. Ma intanto è arrivato il tassello più importante, quello del governo, che approva l’estradizione anche in assenza di specifici accordi bilaterali tra Italia e Pakistan.

Leggi anche: Bimba caduta, ora s’indaga sui genitori.

Stupro, il messaggio di Loredana Bertè dal palco di Palmi.