Scuola: primo giorno, vacanze ed esami regione per regione

Il calendario scolastico regione per regione. I primi a rientrare a scuola saranno gli studenti di Bolzano, il prossimo 5 settembre. Gli ultimi gli studenti di Toscana, Emilia Romagna e Lazio, il 15 settembre. Tutti gli altri tra l’11 e il 14. Il Piemonte, il Trentino e la Valle d’Aosta daranno il via all’anno scolastico l’11 settembre 2023. Il giorno seguente, 12 settembre, toccherà agli studenti della Lombardia faranno il loro ritorno. Il 13 settembre segna l’inizio dell’anno scolastico per gli studenti dell’Abruzzo, della Basilicata, Campania, del Friuli Venezia Giulia, delle Marche, della Sicilia, Umbria e del Veneto. Il 14 settembre, i giovani della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna torneranno a scuola.

Studenti pronti al rientro

Il calendario scolastico dei rientri

Stabilito il calendario scolastico dei rientri, ci sono poi le festività e gli eventuali ponti da segnalare, considerando che il 2024 è bisestile. Quest’anno il 1 novembre è mercoledì; l’8 dicembre venerdì; il 25 aprile giovedì e il 1 maggio mercoledì. Ci saranno 15 giorni di stacco dal 23 dicembre, sabato, e il 7 gennaio, domenica. Pasqua quest’anno cadrà domenica 31 marzo, con la pausa che inizierà giovedì 28 marzo e finirà martedì 2 aprile 2024 compreso. Il 2 giugno quest’anno cadrà di domenica, data poco distante dalla fine della scuola fissata per sabato 8 giugno per la scuola primaria e secondaria e 30 giugno 2024 per la scuola dell’infanzia.

Esami di terza media e maturità

Gli esami di Terza Media e l’Esame di Stato o Maturità. Per quanto riguarda la Terza Media la data di inizio la sceglie l’istituto in maniera autonoma. L’esame si articola in tre prove scritte (italiano, matematica e lingue), la redazione di una tesina e un colloquio e tutte le prove si devono sostenere nel periodo compreso tra l’ultimo giorno di scuola e il 30 giugno. Per quanto riguarda l’esame di Maturità, gli studenti delle superiori affronteranno la prima prova, il tema, il 19 giugno e la seconda, materie di indirizzo, il 20 giugno. Seguirà poi la prova orale in cui gli studenti dovranno fare collegamenti interdisciplinari.