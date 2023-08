“Queste auto saranno vietate dal 2024”: la decisione a sorpresa dell’Ue

L’Ue ha infatti deciso di portare avanti la propria battaglia imponendo agli sviluppatori di trovare alternative per i dettagli delle vetture. Il tutto attraverso una proposta di Regolamento sullo smaltimento dei veicoli a fine vita, che prevede lo stop alla presenza di cromo nei mezzi. Le possibili soluzioni? Materiali riciclati come l’Alcantara o finiture naturali, come l’ardesia o il sughero. Alcune case automobilistiche come Renault si sono già dette pronte ad adottare alternative per le loro auto. (Continua a leggere dopo la foto)