Brandizzo, aperta un’inchiesta. Sindacati in sciopero, le parole di Mattarella

Incidente ferroviario, aperta l’inchiesta. Sindacati in sciopero. La procura d’Ivrea apre un fascicolo. Dubbi sulla frenata della motrice, sul blackout nelle telecomunicazioni e sul certificato di sicurezza sul lavoro della Sigifer scaduto da un mese. Landini (Cgil) annuncia sciopero a singhiozzo per i lavoratori Rfi. Mattarella, impegnato in un convegno, propone un minuto di silenzio per le cinque vittime e commenta: “Tutti quanti, abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza“. Salvini, ministro dei Trasporti: “Nominerò commissione d’inchiesta”.

>>>>> Incidente ferroviario a Brandizzo, identificate le 5 vittime

Disastro ferroviario a Brandizzo, aperta l’inchiesta dalla procura di Ivrea. Molti i dubbi da chiarire, a partire dalla presenza del treno in un tratto in cui non dovevano transitare macchinari. Per consentire, appunto, i lavori di manutenzione da parte degli operai della Sigifer, cinque dei quali morti nell’incidente. In loro memoria domani il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha indetto 4 ore di sciopero. Lunedì si ripeteranno i fermi a Vercelli e in tutto il Piemonte. “L’indignazione e il cordoglio non bastano più, è il momento di agire, questa strage va bloccata immediatamente”, ha commentato Landini. Anche i sindacati di base proclamano uno sciopero di 24 ore, a partire dalle 15.36 di oggi.

Come riportato da Repubblica, la certificazione relativa alla sicurezza sul lavoro mostrata sul sito di Sigifer è scaduta il 27 luglio scorso. “Il sito Sigifer contiene i documenti relativi alle certificazioni di ‘qualità, rispetto ambientale, sicurezza sul lavoro, aggiorna costantemente i propri certificati, simbolo di qualità, eccellenza e sicurezza’”, ma, appunto, i certificati non erano stati rinnovati.