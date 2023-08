Incidente ferroviario, il presagio di una delle vittime: “È la prima volta che mi succede…”

Brandizzo, incidente ferroviario, il presagio della vittima. “È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente, perché non è un bel periodo per me”. È il testo dell’ultimo post su TikTok di Michael Zanera, l’operaio di 34 anni che ha perso la vita questa notte insieme a quattro colleghi. I cinque operai stavano lavorando sulla linea ferroviaria di Brandizzo, sulla tratta Torino-Milano, quando un treno adibito al collegamento tra i vagoni li ha falciati.

Un crocifisso mentre saldava. Incidente ferroviario, il presagio della vittima, Michael Zanera. Michael era solito condividere dettagli legati al suo lavoro di saldatore sui social media. Spesso pubblicava foto in cui lui e i suoi colleghi erano impegnati nella loro attività sui binari durante la notte, proprio come ha fatto ieri sera. In una delle immagini scattate mentre teneva in mano il saldatore, Michael ha percepito qualcosa di speciale. Ha interpretato quella situazione come un segno o un simbolo inviato appositamente per lui, dato il suo forte senso religioso. Di conseguenza, ha deciso immediatamente di registrare un video e condividerlo sui social media.

Il suo desiderio era quello di condividere con i suoi amici la strana sensazione che stava sperimentando. In quel momento, non poteva prevedere che quel video sarebbe stato il suo ultimo messaggio, diventando in seguito una sorta di testamento virtuale, un messaggio eterno sui social media. Oggi, alla luce della tragica scomparsa di Michael, le immagini che ha condiviso poche ore prima della sua morte sembrano essere “un presagio di un destino crudele”, come ha commentato il suo amico Franco.