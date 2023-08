“Ha saltato la fila”, bufera su Daniela Santanchè

Asl Toscana, bufera su Daniela Santanchè. La deputata ha accompagnato una persona al pronto soccorso dell’ospedale di Lido di Camaiore (Lucca), suscitando polemiche sui social media. La Asl Toscana Nord Ovest ha emesso un comunicato per chiarire la situazione e sottolineare che non c’è stato alcun favoritismo. La Asl ha spiegato che il martedì sera, intorno alle 21:30, è arrivato un importante personaggio pubblico che accompagnava un suo familiare. Come prassi, a persone famose viene assegnato un codice di priorità per la visita medica, ma questa priorità viene rispettata, e l’attesa è in linea con quella degli altri pazienti.

Bufera su Daniela Santanchè alla Asl: “Ha saltato la fila!”

Si abbatte l’ennesima bufera su Daniela Santanchè: “Ha saltato la fila all’Asl”. Il pronto soccorso toscano ha precisato che in questo caso è stato attivato un “corridoio di tutela della privacy“. La richiesta sarabbe venuta dalle forze dell’ordine, per evitare problemi di ordine pubblico. Questa procedura è stata implementata per garantire la sicurezza e la privacy, in quanto la zona della Versilia è frequentata da molte persone famose, soprattutto durante l’estate, e il loro accesso al pronto soccorso non è raro. La Asl ha chiarito che la persona accompagnata da Daniela Santanchè è stata visitata dai medici seguendo le stesse tempistiche previste per tutti i pazienti, in base all’urgenza e ad altri criteri stabiliti. La differenza principale è stata l’attivazione del corridoio per la tutela della privacy, che ha permesso all’ospedale di gestire la situazione in modo appropriato.

