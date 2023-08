Tragico incidente ferroviario: cinque operai perdono la vita

“Sono tutti morti”. Questo il grido disperato proveniente dai binari alla stazione di Brandizzo. Un treno passeggeri vuoto, che trasportava vagoni tra le stazioni, ha investito cinque operai che erano impegnati in lavori di manutenzione sulla linea Torino-Milano. Tutti piemontesi, le vittime vanno dai 22 anni in su. Due lavoratori, nonostante lo shock, sono risultati illesi.



L’incidente è accaduto nella notte, pochi minuti dopo mezzanotte, tra Chivasso e Brandizzo. I lavoratori, appartenenti alla ditta esterna Sigifer di Borgo Vercelli, stavano operando sulla sostituzione di un tratto di binari quando sono stati travolti dal treno viaggiante a 160 km/h. L’impatto è stato devastante: le vittime sono state trascinate per centinaia di metri prima che il convoglio si fermasse.



Le forze dell’ordine, i carabinieri, la Polfer e i vigili del fuoco sono prontamente intervenute sul luogo della tragedia. Rfi, con una nota, ha espresso il suo “profondo dolore di fronte a quanto accaduto”, porgendo cordoglio ai familiari delle vittime.



La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di indagine da parte delle autorità competenti e della Rete Ferroviaria Italiana. “E’ una tragedia enorme”, ha dichiarato il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, medico di professione. Ha poi aggiunto che potrebbe essere stato un errore di comunicazione, ma si attendono ulteriori dettagli dalle indagini.



L’identificazione formale delle vittime è in corso. Il conducente del treno, visibilmente sotto shock, è stato sottoposto a controlli medici e successivamente mandato a casa.



A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria è stata sospesa e numerosi treni sono stati cancellati. La comunità locale è sconvolta di fronte a questa tragedia, e l’intero Paese si unisce nel dolore per la perdita di queste vite.