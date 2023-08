Napoli, il musicista ucciso in piazza per futili motivi

A Napoli musicista ucciso in piazza perché avrebbe saltato la fila. Questa notte a Napoli, un ragazzo di 24 anni è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco. Il suo corpo è stato trovato in piazza Municipio, all’incrocio con via Cristoforo Colombo. La vittima è stata identificata come Giovanbattista Cutolo, un musicista dell’Orchestra Scarlatti che non aveva precedenti penali. Fanpage ha confermato l’identità del giovane con l’Orchestra Scarlatti, che lo ha descritto come un talentuoso musicista della Scarlatti Young.

Il giovane musicista Giovanbattista Cutolo e il luogo dell’omicidio

Ucciso in piazza perché avrebbe saltato la fila

Il ventiquattrenne Giovanbattista Cutolo sarebbe stato ucciso in piazza perché avrebbe saltato la fila davanti a una paninoteca. La Squadra Mobile della Questura di Napoli, sotto la guida di Alfredo Fabbrocini, sta conducendo le indagini. Gli investigatori sembrano aver individuato il motivo del delitto e hanno già sottoposto a interrogatorio un sospettato in Questura. Sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Secondo le prime informazioni, il giovane di 24 anni sembra essere stato ucciso da un colpo di arma da fuoco in piazza Municipio, mentre si trovava vicino a un esercizio commerciale, una paninoteca situata dopo il Teatro Mercadante, in direzione del semaforo all’incrocio con via Cristoforo Colombo, di fronte alla Stazione Marittima. Il suo corpo è stato trovato a terra sul marciapiede. La dinamica esatta dell’evento deve ancora essere chiarita, e tra le ipotesi considerate non è escluso un possibile alterco con un’altra persona.

