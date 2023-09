Scuola, comincia il nuovo anno scolastico: tutte le novità Cronaca

Il nuovo anno scolastico sta per prendere il via e la scuola si appresta a riaprire i battenti con alcune novità. I primi a rientrare in classe saranno gli studenti della Provincia di Bolzano. Tra le nuove norme approvate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara le più importanti sono quelle che riguardano l’introduzione della figura del docente tutor, quelle più severe contro gli alunni indisciplinati e quelle sulla lotta alla dispersione scolastica.

Leggi anche: Al via l’anno scolastico: tutte le date da ricordare. Con i ponti… Scuola, tutte le novità del nuovo anno scolastico “A breve sarà pronto un disegno di legge che conterrà la riforma della istruzione tecnico-professionale e del voto di condotta. – spiega il ministro Valditara parlando delle novità sulla scuola previste per il nuovo anno scolastico – Agenda Sud sarà strategica per riunire l’Italia, dando opportunità formative importanti a tanti giovani che oggi partono svantaggiati. E con il docente tutor e il docente orientatore si apre la sfida della personalizzazione della istruzione per una scuola ‘costituzionale’ che mette al centro la persona”.

>>> Scuola, tutte le novità 2023: dal tutor alle sospensioni, ecco cosa cambia Per quanto riguarda la lotta alla dispersione scolastica, il ministro decide di lanciare un progetto pilota dell’Agenda Sud, con interventi in oltre 2mila istituti del Sud in modo tale che la scuola “diventi hub educativo e presidio di sviluppo dei territori”. Decisa anche una stretta sulla condotta degli studenti dopo gli innumerevoli episodi di bullismo, anche gravi, registrati durante l’ultimo anno scolastico.

Il ministro Valditara opta infatti per un inasprimento delle norme sulle sanzioni disciplinari. Lo scopo dichiarato è anche quello di reintrodurre nella scuola media il voto in condotta. Alle Superiori, invece, chi riceverà il 6 in condotta verrà rimandato in Educazione Civica. Mentre gli studenti sospesi verranno coinvolti “in attività scolastiche di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento”. Per quanto riguarda il tutor, infine, per la prima volta nelle scuole secondarie entreranno due nuove figure: il docente-tutor e il docente-orientatore.

