Stupro, il discorso di Loredana Bertè sul palco

Loredana Bertè, il discorso sullo stupro dal palco. In concerto a Palmi, la cantautrice ha portato la sua esperienza personale per dire basta alle violenze sessuali. “Io sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato, massacrata di botte e lasciata su una strada del cazzo a Torino. Ogni sei ore, ogni sei ore un femminicidio. Per non parlare poi di abusi, quali Palermo. Per questo ho smesso di tacere. Io non sono carne. Non sono carne”. La dura testimonianza della cantante è anche una forte denuncia che ha voluto fare da Palmi, in provincia di Reggio Calabria, a pochi chilometri dal suo paese d’origine, Bagnara Calabra. La cantante ha aderito alla campagna social #iononsonocarne.

>>>>> Caso Saman, il Pakistan ha deciso sull’estradizione del padre

Loredana Bertè