Lutto nello sport, muore in vacanza davanti alla fidanzata

Ex calciatore muore in vacanza. Dopo la colazione, Leonardo Cremonesi, ex calciatore con diverse esperienze alle spalle, si è accasciato al suolo senza più riprendersi. La morte lo ha colto così, probabilmente a causa di un infarto. Leonardo Cremonesi aveva 30 anni ed era originario di Lodi. Sabato mattina si trovava in vacanza a Otranto, nel Salento, insieme alla sua fidanzata. La tragedia è avvenuta poco prima delle 11 del mattino, in un bed and breakfast di via Madonna del Passo. La compagna di Cremonesi è stata la prima a praticare il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi, ma alla fine i soccorritori hanno constatato il decesso. Gli è stata eseguita l’autopsia.ù

>>>>> Open to Meraviglia, Santanchè sotto inchiesta

Leonardo Cremonesi

Leonardo Cremonesi, ex calciatore, muore in vacanza

Cremonesi, ex calciatore, muore in vacanza. Aveva giocato a calcio nelle serie minori per diversi anni, diventando un volto noto nello sport dilettantistico di Lodi. La squadra di cui faceva parte, l’Asd Superga Muzza di Cornegliano Laudense, ha condiviso il suo cordoglio su Facebook: “Non ci sono parole. Leonardo Cremonesi, storico giocatore della Superga, ci ha lasciato a soli 30 anni. Tutta la società si unisce al dolore della sua famiglia e dei fratelli Elia e Alberto. Ciao Leo, riposa in pace”. Anche dall’Us Fissiraga, il paese in provincia di Lodi dove Leonardo Cremonesi viveva, è giunto un messaggio di dolore sulla piattaforma di social media: “Siamo sconvolti e addolorati da questa notizia. Il nostro ex giocatore Leonardo Cremonesi ci ha lasciato improvvisamente, nel pieno della sua giovinezza. Ricordiamo con affetto la sua straordinaria prestazione che ci ha portato in prima categoria qualche anno fa. Il presidente, insieme al consiglio direttivo, ai dirigenti, ai tecnici e a tutti i giocatori, abbraccia la sua famiglia in questo momento difficile”.

Leggi anche: Bimba caduta, ora s’indaga sui genitori.