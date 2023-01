Francesca Michielin infuriata con gli hater: “Fatevi i ca**i vostri”

Francesca Michielin perde le staffe contro gli hater. La popolare cantante e conduttrice dell’ultima edizione di X Factor non ci sta proprio a diventare oggetto di body shaming e di offese di ogni tipo, soltanto perché è un personaggio famoso che condivide alcune esperienze della sua vita sui social. E così la Michielin decide di pubblicare un video su TikTok in cui si sfoga senza peli sulla lingua contro i numerosissimi hater che non la smettono di fare osservazioni sulle sue abitudini alimentari e sul suo stile di vita. La cantante arriva persino ad utilizzare un linguaggio scurrile pur di assicurarsi che il suo messaggio arrivi forte e chiaro.

Francesca Michielin contro gli hater su TikTok

Lo sfogo di Francesca Michielin contro gli hater

“Sono piena di tutte queste frasi come: ‘Ma tutti questi brufoli cosa sono’, ‘Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommetto’, ‘Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che ti ingrossi’, ‘Ti vedo un po’ troppo magra’, ‘Ma mangi vero?’, oppure ‘Ma sbaglio o in questo periodo sei a dieta? No perché mi sembra che mangi un botto, non ti fai mancare proprio niente’, ‘Guarda che per fare il tuo lavoro, l’immagine è fondamentale’, ‘Ma come è ingrassata quella lì oh’, ‘Ma ci si potrà mica ridurre così’. – si sfoga Francesca Michielin nel suo video postato su TikTok – Questi sono tutti commenti non richiesti ma soprattutto non sono veri perché non abbiamo conoscenza del percorso della persona che abbiamo di fronte, non siamo medici, dietisti, personal trainer, endocrinologi”.

Le sue parole su TikTok

“I social ci hanno portato ad avere un’opinione su tutto, anzi ci inducono a commentare qualsiasi cosa anche se non ci è richiesto. – prosegue il video su TikTok di Francesca Michielin – Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca, abbiamo smesso di fidarci e affidarci a persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i ca**i nostri. Proviamo a fare tutti e tutte insieme un esercizio”.

“Prima di commentare l’aspetto fisico o qualsiasi caratteristica di una persona, fermiamoci un attimo. – conclude così il suo sfogo contro gli hater la cantante – Chiediamoci perché dovremmo commentarlo e soprattutto se commentandolo faremmo qualcosa di utile. Vi assicuro che facendo questo tipo di ragionamento ci si rende presto conto che commentare il corpo altrui, la condizione fisica altrui non serve a niente, anzi, spesso l’altra persona può rimanerci molto male. E una persona non sempre dimagrisce o ingrassa per motivi puramente estetici, anzi, be kind”.

