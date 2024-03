La data è di quelle segnate in rosso sul calendario: 5 giugno 2024. Nome dell’evento: De Gregori Zalone: voce e piano (& band). Luogo: Terme di Caracalla a Roma. Sì, è un concerto nel quale, per la prima volta in carriera Checco Zalone non si presenterà come attore ma come musicista. Per accompagnare al pianoforte, e qui sta l’eccezionalità dell’appuntamento capitolino, Francesco De Gregori.

L’inedita coppia, ma nemmeno tanto, presenterà il disco “Pastiche”, in uscita ad aprile. Un album che rappresenta il complemento dell’amicizia tra i due artisti che hanno fatto diverse cose insieme. «Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura», ha spiegato De Gregori.

Nell’avventura su vinile – e dal vivo – Checco Zalone compare come musicista puro per accompagnare De Gregori in 15 tracce tratte dal repertorio del cantautore, oltre che alcune di Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti. Nel disco anche il singolo inedito Giusto o sbagliato, firmato De Gregori-Zalone-De Gregori in due versioni, di cui una orchestrale, che anticiperà l’uscita dell’album.

Francesco De Gregori, la nuova voce dopo lo stop dal 2015

Francesco De Gregori interrompe così il suo silenzio discografico che dura dal 2015, anno di uscita della raccolta di cover di Dylan Amore e furto. Ora Pastiche, disco registrato in presa diretta tra il 2023 e il 2024, con la band di De Gregori, vari altri musicisti e L’Orchestra Italiana del Cinema,

Oltre all’inedito “Giusto o sbagliato” il doppio album vede in scaletta canzoni di De Gregori che si alternano con quelle di altri cantautori e dello stesso Zalone. Tra le tante, Pezzi di vetro di De Gregori; Pittori della domenica di Paolo Conte; Rimmel di De Gregori; Putesse essere allero di Pino Daniele; Storia di Pinocchio di Nino Manfredi; La prima Repubblica di Zalone; Le cose della vita di Antonello Venditti; Alejandro di Zalone; Pittori della domenica (piano e voce) e Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori.

L’album sarà seguito da quello che per ora è annunciato come l’unico concerto assieme della coppia che si terrà il 5 giugno alle Terme di Caracalla, a Roma. Le prevendite sono state aperte dalle ore 16 di oggi 12 marzo.