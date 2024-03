Loredana Bertè ricoverata, la notizia è appena arrivata: “Come sta”

Malore improvviso per Loredana Bertè, che è stata costretta a rinviare la data del suo spettacolo teatrale previsto per stasera al Teatro Brancaccio di Roma ed è stata costretta al ricovero. “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve”, si legge sul profilo Instagram dell’artista.

Fonti vicine all’artista assicurano che le sue condizioni sono stabili e non destano eccessiva preoccupazione al momento. Questo incidente ricorda un episodio simile avvenuto l’anno precedente, quando Bertè dovette sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza nell’addome, che comportò la cancellazione di un tour; tuttavia, il recupero post-operatorio fu relativamente veloce.

Gli specialisti che stanno seguendo la cantante non hanno ancora fornito indicazioni precise sui tempi di recupero né hanno reso noto se ci saranno ripercussioni sul Manifesto tour in corso. Il team di Bertè ha espresso dispiacere per la situazione tramite un comunicato ufficiale, sottolineando che l’improvviso dolore addominale ha richiesto immediati accertamenti medici. Attualmente l’artista è in ospedale, dove si stanno effettuando ulteriori esami per valutare la sua condizione.

Il comunicato ufficiale

“Siamo veramente costernati, ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, Loredana Bertè non potrà andare in scena,” si legge nel comunicato. “Al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve”. L’annuncio sottolinea anche l’entusiasmo di Bertè di esibirsi a Roma, città da lei particolarmente amata per il calore e l’affetto del pubblico. La situazione ha dunque sospeso l’attesa per il concerto, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’amata artista e sul futuro del suo tour.