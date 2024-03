Dopo le tante indiscrezioni sulla sua salute che si sono inseguite tra ieri e oggi, e che hanno portato Loredana Berté a un ricovero in una clinica romana, la sua manager Francesca Losappio ha dichiarato: “Loredana ha avuto e ha in corso un accertamento per un problema all’intestino dove l’anno scorso fu già operata due volte, e non allo stomaco come inizialmente alcune notizie da fonti ospedaliere hanno dichiarato”.

“Non sappiamo peraltro come queste notizie siano trapelate e, che sia chiaro al momento in cui le sto parlando non c’è stata nessuna operazione allo stomaco ed evitato, come scritto, qualsiasi problema che avrebbe potuto intaccare il diaframma. Quindi per la cantante non esiste e non c’è nessun problema che potrebbe inficiarne o attaccare la sua capacità tecnica vocale. In queste ore infatti stiamo attendendo aggiornamenti dai medici dell’ospedale e a breve pubblicheremo un comunicato ufficiale che chiarirà tutta la questione”, ha concluso.

Ancora meno rassicurante è il comunicato pubblicato un’ora fa sui profili social della cantante: “Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana – si legge nel post – a causa di problemi acuti all’intestino, (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti. Per questo motivo abbiamo scelto di rinviare il concerto di Loredana Bertè al Teatro di Varese al giorno venerdì 10 MAGGIO prossimo.

Siamo sicuri che comprenderete la nostra decisione. Al momento resta confermato il concerto di Torino. Vi terremo aggiornati sulle altre date”.

Dopo le cure e l’esito delle analisi alle quali ha dovuto sottoporsi, la cantante lascerà già nel pomeriggio di oggi la clinica nella quale era stata ricoverata due giorni fa. I fan possono dunque tirare un sospiro di sollievo. Ma è in forte rischio il concerto in programma dopodomani, venerdì 15 marzo, al Teatro di Varese: la cantante potrebbe avere bisogno di alcuni giorni di riposo prima di tornare ad esibirsi.

Il malore

Nella mattinata di lunedì ha iniziato a sentire dei dolori addominali annullando l’evento a cui doveva presenziare. Il medico chiamato d’urgenza dall’entourage a verificare le condizioni di salute della diva, preoccupato per i dolori di cui riferiva, ha disposto un immediato trasferimento presso una clinica privata, dove la Bertè è stata ricoverata, mentre i fan già arrivati fuori dal Brancaccio apprendevano increduli la notizia. Già lo scorso anno la cantante era stata costretta a sottoporsi a un’operazione d’urgenza, sulla quale però non erano stati diffusi altri dettagli.

