La Russa infuriato con Travaglio per la vignetta sulla moglie di Lollobrigida: “Spazzatura” Politica

Francesco Lollobrigida nella bufera politica e mediatica dopo le sue ultime dichiarazioni. Il ministro dell’Agricoltura, nonché cognato del premier Giorgia Meloni perché sposato con sua sorella Arianna, riesce a spiazzare tutti durante il suo intervento al congresso nazionale della Cisal, il sindacato più vicino al centrodestra. Ebbene, senza alcun pelo sulla lingua, Lollobrigida tocca il tema della bassa natalità che da qualche anno flagella i Paesi occidentali come l’Italia. La soluzione per lui è naturalmente quella di incentivare le nascite, non certo puntare su quella che definisce come “sostituzione etnica”. Parole che spingono il Fatto Quotidiano a pubblicare una vignetta contro la moglie di Lollobrigida, ritenuta però offensiva. E il presidente del Senato Ignazio La Russa insorge contro il direttore Marco Travaglio.

Leggi anche: La proposta del ministro Lollobrigida fa discutere: "Incentivare nascite, no a sostituzione etnica" "Dobbiamo pensare anche all'Italia di dopodomani. – queste le dichiarazioni di Francesco Lollobrigida che stanno provocando un putiferio – Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica. Le nascite non si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa, perché si intensificano i rapporti, come ha sostenuto qualcuno. Non è quello il modo. Il modo è costruire un welfare che permetta di lavorare e di avere una famiglia, sostenere le giovani coppie a trovare l'occupazione". Ma la vignetta del Fatto sulla moglie Arianna è forse esagerata come reazione. La vignetta del Fatto contro Arianna Lollobrigida Sull'edizione del Fatto Quotidiano del 20 aprile compare infatti una vignetta disegnata da Natangelo, vignettista di fiducia di Marco Travaglio. Nel disegno si vede una donna, Arianna la moglie di Lollobrigida, infilata sotto le lenzuola del suo letto di casa insieme ad un uomo di colore che le domanda preoccupato dove sia il marito in quel momento. "Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica", risponde lei ironicamente.

Una rappresentazione goliardica che evidentemente non ha fatto piacere al presidente del Senato in quota FdI. “C’è un limite a tutto, anche all’indecenza. – sbotta La Russa contro Travaglio – Quella pubblicata dal Fatto Quotidiano non è una vignetta divertente, non è satira, è solo spazzatura dalla quale tutti dovrebbero prendere le distanze. Solidarietà sincera ad Arianna e Francesco Lollobrigida”. “Il Fatto Quotidiano dimostra, ancora una volta, di avere problemi seri con la satira. – ci mette il carico il capogruppo FdI alla Camera, Tommaso Foti – La vignetta pubblicata oggi, squallida, volgare e sessista, non fa ridere e oltrepassa qualsiasi limite di decenza. In attesa di una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche, Pd, 5 stelle e altri, dei benpensanti e del mondo femminista, il direttore Travaglio assuma la responsabilità di quanto il suo giornale pubblica e chieda scusa. Al ministro Lollobrigida e ad Arianna Meloni rivolgo tutta la mia vicinanza”, conclude.

“Quella ritratta nella vignetta è Arianna. – questa invece la reazione di Giorgia Meloni affidata a Facebook – Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un governo considerato nemico. E il silenzio assordante su una cosa del genere, da parte di quelli che dalla mattina alla sera pretendono di farci la morale, dimostra plasticamente la malafede della quale siamo circondati. Ma se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso. Più sono circondata da questa ferocia, più sono convinta di dover fare bene il mio lavoro. Con amore. La cattiveria senza limiti la lasciamo agli autoproclamatisi buoni”.