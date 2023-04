“Sostituzione etnica”, la Lega scarica il ministro Lollobrigida Economia, Politica

La Lega scarica Lollobrigida. Non sono piaciute le esternazione sulla “sostituzione etnica” degli italiani da parte degli immigrati. Centinaio: “Ha ragione sulla necessità di fare più figli, ma ha sbagliato la forma”. Schifani: “Io non l’avrei detto”. L’opposizione fa notare il silenzio della cognata di Lollobrigida, la stessa Giorgia Meloni. Bonelli: “FdI strizza l’occhio alla cultura neofascista”. A chi ha la memoria corta, però, il sito di Pagella Politica ricorda tutte le volte che lo stesso termine è stato usato dal leader della Lega, Matteo Salvini, e dalla presidente del Consiglio.

>>>>>Il governo vorrebbe incentivare la natalità azzerando le tasse Il ministro Lollobrigida sotto accusa per le sue esternazioni sulla “sostituzione etnica” Non solo l’opposizione. Dal fuoco amico al silenzio di Meloni, bufera su Lollobrigida >>>>>Telefonata di Berlusconi a Salvini e Tajani Anche la Lega scarica Lollobrigida. Alfiera della “sostituzione etnica” propagandata su tutto il “globo terracqueo” si scaglia contro il ministro meloniano. Sono parole “veramente brutte”, fanno sapere da fonti leghiste. Anche se la Lega quelle parole le ha cavalcate eccome, e anche se il partito di Salvini è tornato a esprimere la linea dura sulle politiche dell’immigrazione. “La Lega è soddisfatta dell’accordo trovato sulla limitazione della protezione speciale nel decreto Cutro“, dichiara oggi il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari. “Il messaggio del governo è chiaro: chi entra illegalmente in Italia non ha la garanzia di restarci, mentre vogliamo salvare chi fugge dalle guerre e chi vuole entrare attraverso canali legali”. Ma sulla vergognosa espressione dice: “La utilizzerei? No, io non l’ho mai utilizzata”.

Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato ed ex ministro leghista: “Lollobrigida ha pronunciato parole veramente brutte, ha sbagliato la forma e spesso la forma è sostanza. Ma non considero sbagliato il suo ragionamento sulla necessità di aiutare le coppie italiane a fare più figli. Credo anche che non ci sia bisogno di 500 mila immigrati per fare alcuni lavori, soprattutto in agricoltura. Dobbiamo piuttosto aiutare gli italiani ad avere un lavoro equo, con uno stipendio equo”.

